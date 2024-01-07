Beşiktaş, Bakasetas transferini bitiriyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha transferi için çarpıcı bir hamle yapmaya hazırlanıyor: Anastasios Bakasetas.
Yunan basınından Sport24'ün haberine göre; Beşiktaş, Anastasios Bakasetas transferi için hem oyuncuyla hem de Trabzonspor ile anlaşmaya vardı.
"1.5 MİLYON EURO ÖDENECEK"
Haberde, Beşiktaş'ın bu transfer için Trabzonspor'a 1 ila 1.5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği belirtilirken, siyah-beyazlı ekibin Bakasetas ile de 2.5 yıllık bir anlaşmaya vardığı ifade edildi.
Sezon sonunda Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki Yunan futbolcu, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 17 maçta 5 gol 2 asistlik performans gösterdi.
Yunan basınından Sport24'ün haberine göre; Beşiktaş, Anastasios Bakasetas transferi için hem oyuncuyla hem de Trabzonspor ile anlaşmaya vardı.
"1.5 MİLYON EURO ÖDENECEK"
Haberde, Beşiktaş'ın bu transfer için Trabzonspor'a 1 ila 1.5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği belirtilirken, siyah-beyazlı ekibin Bakasetas ile de 2.5 yıllık bir anlaşmaya vardığı ifade edildi.
Sezon sonunda Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki Yunan futbolcu, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 17 maçta 5 gol 2 asistlik performans gösterdi.