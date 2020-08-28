Beşiktaş, Atletico'dan stoperle anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren ve ekonomik açıdan en uygun imzaları yapmak için temaslarını sürdüren Beşiktaş, defansına takviye yapıyor.



beIN Sports'un haberine göre siyah-beyazlılar, Atletico Madrid'den 21 yaşındaki İspanyol stoper Francisco Montero'yu 1 yıllığına kiraladı. Beşiktaş'ın kısa süre içinde resmi açıklamayı yapmasının beklendiği kaydedildi.



Hem savunmanın solunda hem de stoper olarak oynayabilme özelliğine sahip olan Montero, gençliğine rağmen hayli tecrübeli. Geçen sezon kiralık oynadığı Deportivo La Coruna ile 30 karşılaşmaya çıkan Montero, La Liga 2'de dikkat çeken stoperlerden biri oldu.











