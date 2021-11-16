Beşiktaş, Atiba'nın yerine gelecek ismi buldu!

Beşiktaş yönetimi bir yandan ara transfer çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da sezon sonu için listesini hazırlıyor. Siyah-beyazlılar, öncelikle kiralık olarak forma giyen ve sezon sonunda anlaşmaları bitecek olan oyuncuların boşluğunu doldurmayı hedefliyor. Bu isimlerin başında da Barcelona'ya dönecek Miralem Pjanic geliyor. Beşiktaş teknik heyeti, cumartesi günü oynanan Bosna Hersek-Finlandiya maçında hem Bosnalı yıldız Pjanic'i hem de iki milli takımdaki oyuncuları izleyerek özel notlar tuttu. Sergen Yalçın'ın ekibinin tuttuğu bu notlarda bir oyuncunun ismi ön plana çıktı.Bu ismin Finlandiya'da forma giyen Glen Kamara olduğu öğrenildi. Pjanic sahayı ıslıklarla terk ederken teknik heyetin gözüne Beşiktaş'ın Bosnalı yıldızını ıslıklatan oyuncu çarptı; Finlandiya'nın siyahi 6/8 numarası 26 yaşındaki Glen Kamara. Pjanic'e adım attırmayan top yaptırmayan oyuncunun, sezon sonunda futbolu bırakması beklenen Atiba'nın yerine alınabilecek en doğru isimlerden birisinin olduğunun üzerinde duruldu. Sierra Leone doğumlu olan Kamara, İskoçya'nın Glasgow Rangers takımında forma giyen, oldukça güçlü bir futbolcu.