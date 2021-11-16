Beşiktaş, Atiba'nın yerine gelecek ismi buldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve bu doğrultuda gözünü transfere çeviren Beşiktaş, 26 yaşındaki Finlandiyalı orta sahayı takibe aldı. Siyah-beyazlı yönetim, Bosna-Finlandiya mücadelesinde Pjanic'e adım attırmayan ve oyundan çıkarken ıslıklanmasına neden olan Glen Kamara için düğmeye bastı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş, Atiba'nın yerine gelecek ismi buldu!
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16 Kasım 2021 12:04
Beşiktaş yönetimi bir yandan ara transfer çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da sezon sonu için listesini hazırlıyor. Siyah-beyazlılar, öncelikle kiralık olarak forma giyen ve sezon sonunda anlaşmaları bitecek olan oyuncuların boşluğunu doldurmayı hedefliyor. Bu isimlerin başında da Barcelona'ya dönecek Miralem Pjanic geliyor. Beşiktaş teknik heyeti, cumartesi günü oynanan Bosna Hersek-Finlandiya maçında hem Bosnalı yıldız Pjanic'i hem de iki milli takımdaki oyuncuları izleyerek özel notlar tuttu. Sergen Yalçın'ın ekibinin tuttuğu bu notlarda bir oyuncunun ismi ön plana çıktı.

ATİBA'NIN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Bu ismin Finlandiya'da forma giyen Glen Kamara olduğu öğrenildi. Pjanic sahayı ıslıklarla terk ederken teknik heyetin gözüne Beşiktaş'ın Bosnalı yıldızını ıslıklatan oyuncu çarptı; Finlandiya'nın siyahi 6/8 numarası 26 yaşındaki Glen Kamara. Pjanic'e adım attırmayan top yaptırmayan oyuncunun, sezon sonunda futbolu bırakması beklenen Atiba'nın yerine alınabilecek en doğru isimlerden birisinin olduğunun üzerinde duruldu. Sierra Leone doğumlu olan Kamara, İskoçya'nın Glasgow Rangers takımında forma giyen, oldukça güçlü bir futbolcu. 

 
 


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