Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş , deplasmanda sezonun flaş ekiplerinden Adana Demirspor'a konuk oldu.Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 4-1 kazanarak üç puanı aldı ve namağlup serisini 13 maça, galibiyet serisini ise 6 maça çıkardı.Maçın 19. dakikasında Belhanda ile öne geçerken 45+4'te Aboubakar'ın klasına yakışır golüyle devre eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda vites yükselten Beşiktaş 46'da Gedson Fernandes'in golüyle öne geçerken 72. dakikada Cenk Tosun'un penaltısıyla skoru 3-1 yaptı. 90+4'te ise yine penaltıdan Aboubakar topu ağlara gönderdi ve skoru belirleyen isim oldu.Öte yandan Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella 77. dakikada yaşanan bir pozisyonun ardından yaptığı itiraz nedeniyle hakem Mustafa Kürşad Filiz tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.Bu sonuçla Beşiktaş puanını 74'e yükseltti ve dördüncü sıradaki Adana Demirspor'la arasındaki puan farkını 11'e yükseltti. Adana Demirspor ise 63 puanda kaldı.Bir sonraki maçında ise Beşiktaş Kasımpaşa'ya konuk olurken Adana Demirspor ise İstanbulspor deplasmanına çıkacak.Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ligde son oynadıkları ve deplasmanda 3-1 galip geldikleri 33. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi nedeniyle 34'üncü haftada hükmen galip ilan edilen Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında Mert Günok, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Redmond, Salih Uçan, Cenk Tosun, Aboubakar ilk 11'iyle sahada yer aldı.Siyah-beyazlılarda Antalyaspor maçının başlangıç kadrosunda yer alan Welinton Souza ve Maxim, bu karşılaşmada yedek soyundu. Bu futbolcuların yerine Colley ve Salih Uçan, Adana Demirspor maçının başlangıç kadrosunda forma giydi.Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, geçen hafta deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadıkları ve 3-2 galip geldikleri karşılaşmaya göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.Adana Demirspor, karşılaşmaya Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış, Morel, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Badou Ndiaye, Yusuf Sarı, Akintola, Belhanda, Cherif Ndiaye ilk 11'iyle başladı.İtalyan teknik adam, bu maçta Svensson ve Gökhan İnler'in yerine İsmail Çokçalış ve Stambouli'ye ilk 11'de şans verdi.Öte yandan, maçtan önce Adana Demirspor taraftarı, maraton alt ve üst tribünde çeşitli kısımlardan oluşan, birlikteyken bir kalenin resmedildiği, alt kısmında İngilizce "You shall not pass" (Geçemezsiniz) yazan büyük bir pankart açtı.Maça her iki takım taraftarı da yoğun ilgi gösterdi.Karşılaşma beklendiği gibi iki takım da geri çekilmeden oyun kurmaya başladı. Beşiktaş'ın Cenk'le 9. dakikada yakaladığı ilk pozisyonun ardından Adana Demirspor 19'da golü bulan taraf oldu.Savunmada Omar Colley'in hatalı pasını affetmeyen Belhanda sağ çaprazdan gelişine çok sert vurdu. Mert'in müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu.Beşiktaş golü yedikten sonra rakip kalede pozisyonlar yakaladı ancak Adana Demirspor da skor avantajına güvenmeden ataklarını sürdürdü. İlk yarının son dakikalarında Aboubakar klasına yakışır bir golle maça beraberliği getirdi.Amir'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Vincent Aboubakar gelişine sol ayağıyla çok sert vurdu. Ertaç'ın kapattığı köşeden top ağlarla buluştu ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.Beşiktaş, ilk yarıda iki pozisyonda penaltı itirazında bulundu.Karşılaşmanın 45. dakikasında Adana Demirspor ceza sahasına gönderilen topta Cenk Tosun'dan önce Rodrigues araya girdi. Cenk bu pozisyonda yerde kaldı ve yüzünü tuttu. Beşiktaşlı futbolcular, bu pozisyonda Rodrigues'in ayağını kaldırdığı ve penaltı yönünde itirazda bulundu. Bu pozisyon sonrası devam kararı çıktı.Ardından ilk yarının uzatma dakikalarında bu kez Redmond'un ceza sahasına gönderdiği topta Beşiktaşlı oyuncular Badou Ndiaye'nin elle oynadığı yönünde itirazda bulundu. Mustafa Kürşad Filiz oyunu devam ettirdi.Beşiktaş ikinci yarıya golle başladı ve öne geçti.Sol çaprazda topla buluşan Gedson, İsmail'den sıyrılıp harika vurdu. Uzak köşeden top ağlarla buluştu.Golün ardından Adana Demirspor geliştirdiği ataklarla beraberliği yakalamaya çalıştı.54. dakikada yaşanan pozisyonda Omar Colley, N'Diaye'ye atılan uzun topta rakibini iterek yere düşürdü. Sarı kart gören Colley cezalı duruma düştü ve Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçında yer alma şansını kaybetti.İkinci yarıya öne geçerek başlayan Beşiktaş gol aramaya devam etti. Siyah beyazlı takım köşe vuruşu sonrası ceza sahasında yapılan faulle penaltı kazandı.73. dakikada sağdan kullanılan köşe vuruşunda Cherif Ndiaye topu uzaklaştırmak isterken rakibine faul yaptı. Mustafa Kürşad Filiz beyaz noktayı gösterdi.Penaltıda topun başına geçen Cenk Tosun topu ortaya plaseyle vurdu ve farkı ikiye çıkaran isim oldu.Maçın 77. dakikasında yaşanan pozisyonun ardından Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella kırmızı kart gördü.Yoğun itirazları sonrası direkt kırmızı kart gören Montella maçın kalan bölümünü tribünlerden izlemek zorunda kaldı.Beşiktaş, maçın son dakikalarında kaleci Ertaç'ın Aboubakar'ı düşürmesiyle penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Aboubakar topu ağlarla buluşturarak skoru 4-1 yaptı.Bu golün ardından ise karşılaşma sona erdi.7. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Akintola'nın vuruşunda top, savunmadan döndü.8. dakikada Redmond ile paslaşarak ceza sahasına giren Gedson Fernandes'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ertaç Özbir, topu kornere çeldi.9. dakikada Cenk Tosun'un ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Ertaç Özbir, ayaklarıyla topu çıkardı.17. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Cherif Ndiaye'den önce kalesinden çıkan Mert Günok, son anda yatarak topu kontrol etti.19. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Ev sahibi ekip, sağ taraftan kazandığı taç atışını hızlı kullandı. Colley'den seken top, ceza alanındaki Belhanda'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.31. dakikada Gedson Fernandes'in ceza alanı dışından yerden sert şutunda, kaleci Ertaç Özbir yatarak topa hakim oldu.43. dakikada sağ kanattan Rosier'in ortasında kale sahası civarından Aboubakar'ın kafa vuruşunda, top dışarı çıktı.45+1. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Redmond'un kale sahası çizgisine doğru yaptığı ortada oluşan karambol sonrası savunma, topu kornere attı.61. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan Yusuf Sarı'nın şutunda, kaleci Mert Günok topa hakim oldu.64. dakikada sol kanattan Rodrigues'in ortasında uzak direkteki Yusuf Sarı'nın vuruşunda, Masuaku'ya çarpan top kornere çıktı.Yeni AdanaMustafa Kürşad Filiz, İlker Takpak, Candaş ElbilErtaç Özbir, İsmail Çokçalış, Morel, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli (Dk. 86 Gökhan İnler), Badou Ndiaye, Yusuf Sarı, Akintola (Dk. 74 Onyekuru), Belhanda (Dk. 90 Guldbrandsen), Cherif NdiayeMert Günok, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic (Dk. 90+6 Umut Meraş), Gedson Fernandes, Redmond (Dk. 90+6 Maxim), Salih Uçan (Dk. 85 Necip Uysal), Cenk Tosun (Dk. 85 Tayfur Bingöl), Aboubakar (Dk. 90+8 Muleka)Dk. 19 Belhanda (Adana Demirspor), Dk. 45+4 ve 90+5 (Penaltıdan) Aboubakar, Dk. 46 Gedson Fernandes, Dk. 72 Cenk Tosun (Penaltıdan) (Beşiktaş)Kırmızı kart: Dk. 78 Vincenzo Montella (Adana Demirspor Teknik Direktörü)Dk. 23 Gedson Fernandes, Dk. 48 Salih Uçan, Dk. 52 Rosier, Dk. 54 Colley, Dk. 80 Hadziahmetovic (Beşiktaş), Dk. 48 Akintola, Dk. 72 Rodrigues, Dk. 90+4 Ertaç Özbir (Adana Demirspor)