'Berna Gözbaşı dünya çapında bir iş yaptı'

Spor Toto Süper Lig'de sezona transfer yasağıyla başlayan, 14 haftalık bölümde 7 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda 23 puanla 6. sırada yer alan Yukatel Kayserispor'da kulüp başkan vekili Semra Demirer, başkan Berna Gözbaşı'nın çok önemli işler başardığını söyledi.



Semra Demirer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Berna Gözbaşı'nın bir 'Cumhuriyet kadını' olduğunu belirterek, "Maddi imkanları sonuna kadar kullanarak Kayseri'ye bir sosyallik kattı. Şehrin gençlerine, kadınlarına o sosyalliği kazandırmak için ailesini, işini ihmal etti. Berna başkan dünya çapında bir iş yaptı. Beklentiye girmeden yaptı. Başardık. Kadınların yönetim kurullarında, liderlik pozisyonlarında çok daha fazla olması lazım." dedi.



Maddi imkanların olmayabileceğini vurgulayan Demirer, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Berna başkanın her zorluğu göğüslemesi, altyapıya inanan idealist ve 'Ben işimi güzel yaparım' diyen, çok ciddi kültür ve eğitim almış, idealist Çağdaş Atan gibi bir hocanın olması başarıyı getirdi. Şikayet etmektense, mevcut durumu değerlendirecek bilgiye ve sevgiye sahipsek, birbirimizi kucaklarsak elimizdeki kadroyla çok büyük başarı elde edebiliyoruz. Çağdaş hoca bunun örneği. Fair play ödülü de aldı. Ne kavgası var ne küfrü var. Altyapıdaki oyuncuları küçümsemiyor, her birine dokunuyor. Sistemi tepeden aşağıya kadar aynı şekilde götürüyor. Bir sistem kuruyor. Böyle genç hocalara da yol açmak gerekiyor. Hoca bunun en güzel örneği. Ahlaklı, elindeki malzemeyi en iyi şekilde değerlendiren Çağdaş hoca gibi idealist hocalara bu ülkenin ihtiyacı var. Ülkemizde böyle güzel insanlar var. İlhan Palut, Okan Buruk, Emre Belözoğlu bunu yapıyor."



Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da final oynayan Kayserispor'un kenetlenerek başarılı olduğunu vurgulayan Demirer, "Kayseri'de hocamızın hümanistliği, yüksek karakteri, oradaki oyuncuların güzel karakteri, Berna başkanın annelik duygusuyla kucaklaması başarıyı getirdi. Bizler de özveriyle, beklentisiz, çıkarsız, sadece ülkemizin gençlerini severek, bir kadının zorluk yaşadığını hissedip destek olduk. Sonucunu görüyoruz. Bu sadece büyük paralarla olacak şey değil. Ruh ve kimya da lazım. Benim de yönettiğim bir kulüp var. Her türlü imkan veya imkansızlıklar içinde her türlü çocuğa hizmet veriliyor ve çocuklar uçuyor. Onları faydalı hale getirebiliyorsunuz. Böylece Türkiye ve dünyaya hizmet ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.



Kadın yöneticilerin sayısının artması gerektiğine dikkati çeken Demirer, "Fransa'da yapılan bir istatistiğe göre, kadınların yönetim kurulunda çok olduğu yerlerde hataların çok az yapıldığı ispatlanmış. Kurum ve kuruluşlarda kadın yönetici sayımız artmalı. Futbol olur, güreş olur, basketbol olur fark etmiyor." diye konuştu.



"Doğan ve Emre gibi altta daha çok çocuğumuz var"



Demirer, Kayserispor altyapısından yetişip yurt dışına transfer olan Doğan Alemdar ve Emre Demir gibi oyuncuların kulübün altyapısında fazlasıyla bulunduğunu dile getirdi.



Kayserispor'un bu sezon oynadığı tüm lig maçlarında görev alan 28 yaşındaki Onur Bulut'un da yüksek karakterini ortaya koyarak ve yıldızını parlatarak dikkat çektiğini anlatan Demirer, "Doğan ve Emre gibi altta daha çok çocuğumuz var. Onur da çok karakterli bir oyuncu, Kayseri'de değer buldu." ifadelerini kullandı.



"Berna başkanın daha çok destek alması gerekiyor"



Çağdaş Atan gibi Berna Gözbaşı'nın da kulüp için çok fedakarlık yaptığını vurgulayan Demirer, "Berna başkanın hem maddi hem manevi daha çok destek alması gerekiyor. Biz de Berna başkan da aynı şekilde üzüntüden duygusal açıklamalar yapabiliyoruz. Beni de Çağdaş hocayı da Berna başkanı da kızdırabiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.



Türk sporunda ekonomiyi düzeltmek gerektiğini anlatan Demirer, şunları söyledi:



"Hep harcayarak olmuyor, üretime de geçmek lazım. Ne kadar genç yetiştirirsek o kadar kulüplerin geleceği garanti altına alınır. Yetiştirmeden sadece alarak bu işi götüremezsiniz. Kayserispor işte transfer yasağıyla birlikte gençleri değerlendirdi. İdealist, işini seven, inanan insanlarla kenetlenerek başarılı oldu. Kupada final oynadık. Kimse bize inanmıyordu. İki Anadolu takımının final oynaması büyük başarı. Kupayı alabilirdik. Bu sene de çok iyi gidiyoruz. Sıkıntılar yaşanıyor, ekonomik iniş çıkışları görüyorsunuz, buna rağmen o güzel bağ bu aşamaya getiriyor. O sinerji, enerji, farkındalık, kucaklaşma başarıyı da körüklüyor."



"Berna Gözbaşı'nın bırakması taraftarı değilim"



Berna Gözbaşı'nın Arabam.com Konyaspor maçından sonra "Benim artık elimden bir şey gelmiyor" şeklindeki açıklamalarına değinen Demirer, şunları kaydetti:



"Bırakması taraftarı değilim. Çok güzel şeyleri hak etti, bunları taçlandırmadan Berna başkan bırakmaz. Pes edecek karakterde değil. Elbette üzgün. Kimse elini uzatmazsa olmaz. Maçlarımıza 15 bin seyirci geliyor, bu konuda altıncı sıradayız. Bunu başarmak da kolay değil, o projelerle başardık. Berna başkan küskün ve duygusal olmakta haklı. Başarılarını taçlandırmadan bırakmasını arzu etmiyorum. Ne kadar özverili davrandığına şahidim. Berna başkan 'Bırakıyorum' dediğinde herkes üzülür. Kimse bırakmasını istemez. İnşallah ekibiyle daha büyük başarılara imza atacak."



Çok önemli sporculara dokundu



Kayserispor Kulübü Başkan Vekili Semra Demirer, diğer spor branşlarında da çok önemli sporculara dokundu.



"Mesleğim öğretmenlik" diyen Demirer, ailesinin de sporun içinde olduğunu belirterek, "Fen bölümünü bitirmeme rağmen beden eğitimi öğretmeni olmak istedim. Mesleğime aşığım. Bu dünyanın sporcular, sanatçılar, beden eğitimi öğretmeni ve müzik öğretmenleri tarafından kurtarılacağını ve iyiliğe doğru evrileceğini düşünüyorum. 35 yıldır yaptığım mesleğimle evlatlarıma kavuşmaya gidiyorum, iş yapmaya gitmiyorum. Pazartesi sendromu yaşamıyorum, mesleğimi seviyorum." diye konuştu.



Türkiye'de altın madeni gibi bir nüfusun olduğuna dikkati çeken Demirer, "Spor, bir kalkınma aracıdır. Başarı sadece bir kriter değil, bu bir serüven, yolculuk. Çocukları küçücük yaşta alıyorsunuz. Ailesi bile inanmazken siz onu alıp bir hedefe doğru koşturuyorsunuz. Birlikte koşuyorsunuz. Birlikte acı çekip, birlikte ağlayıp, birlikte gülüyorsunuz. Sonra meşhur oluyorlar, önlerinde kuyruklar oluşuyor. O zaman ben geri çekiliyorum. 'Bakalım vefalı mı, beni hatırlayacak mı?' diye bekliyorum. Ben şanslı bir öğretmenim. Evlatlarım beni annelik makamına oturttu. Hepsi 'Anne' diyor." ifadelerini kullandı.



Hangi sporculara dokunduğu yönündeki soruyu Demirer, "Çok var. Semih Erden, Şebnem Simge Aköz, Esra Gümüş, Gülden Kayalar, Zaza Pachulia, Cihad Şahin, Melih Mahmutoğlu, Barış Ermiş, Barış Hersek, Barış Ömer Erlim, Berk Demir, Orhan Haciyeva, Ömercan İlyasoğlu, Aslıhan Atıkır, Nil Güvenç, İlker Er... Çok ciddi meslek edinen çocuklarım var. NBA'deki yıldızımız Cedi Osman küçücüktü, bizim kulübün altyapısındaydı. Sertaç da aynı şekilde, o kadar kıymetli evlatlar var ki. Her biri çok özel." diye yanıtladı.



Türk sporuna her zaman hizmet edeceğini kaydeden Demirer, "Düşünün, ben hiç istemezken, futboldan kaçarken bir anda kendimi içinde buldum. Çünkü çok sevdiğim ülkemde Türk kadınları her şeyi başarabilir. En kötü imkanlara sahip küçücük bir köye düşsün orayı ihya eder, takımlar çıkarır, oraları güzelleştirir, insanları bir araya getirir." şeklinde görüş belirtti.



Berna Gözbaşı'nın Kayserispor'daki görevi için teklif getirdiğinde şaşırdığını anlatan Demirer, "Teklif ettiğinde 'Yok, girmek istemiyorum' dedim. Israr edince bir kadın dayanışması yaptım ve el ele verdik. Çok güzel işler başardık. Kayseri'nin hazine gibi altyapısına bir kadın elinin değmesi çok şeyi değiştirdi. Berna başkan özel kadın. Annelik, abla olarak müthiş bir ekip çalışması yaptık. Birçok projesinde imzamız vardır. Berna başkan elini uzattı, kardeşi Onur Gözbaşı elini uzattı. Özellikle Berna başkan maddi ve manevi gövdesini koydu. Kadın olarak yanında olmam gerektiğini düşündüm. Kayserinin altyapısı kaynıyor, kadın eli dokununca farklılıklar oluşuyor." diye konuştu.