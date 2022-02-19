Berna Gözbaşı'dan taraftara çağrı

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Yukatel Kayserispor'un evinde GZT Giresunspor'u 2-1 yendiği maçın ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Berna Gözbaşı'dan taraftara çağrı
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19 Şubat 2022 21:18
Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Yukatel Kayserispor'un evinde GZT Giresunspor'u 2-1 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Gözbaşı, stat çıkışı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, camiaya galibiyet sevinci yaşatan futbolcu ve teknik heyeti kutladı.

Takımın 90 dakika boyunca mücadeleden vazgeçmediğini vurgulayan Gözbaşı, "Hafta içi taraftarımızın başlattığı bizim de kulüp olarak tüm şehre yaydığımız plakamız olan 38 puana ulaşma hedefini belirlemiştik. 38 puana geldik. Artık bundan sonra daha üst sıralar için çok büyük yatırım yapıyoruz. Bunun da karşılığı, bu stadyumda bu kadar az taraftara karşı olmamalı. İç sahada başarılı bir takımız. Bundan sonraki iç saha maçlarında daha fazla taraftarı görmek istiyoruz." diye konuştu.

Özhaseki ise Kayserispor'un kritik bir karşılaşmadan 3 puan aldığını belirtti. Kayserispor'un artık üst sıraları hedeflediğinin altını çizen Özhaseki, şunları kaydetti:

"Küme düşme hattından iyice uzaklaşıp yukarılara doğru çıkıp kendimizi emin bir hale getirmek için mücadele ediyoruz. Sonra da gidebildiğimiz kadar yukarılarda, Avrupa'ya gidecek kadar puan toplama amacımız var. Giresunspor da çıkışta olan bir takım. Haftalardır takip ediyoruz. Son haftaların en iyi takımlarından birisi de Giresunspor'du. Buraya da istekli geldiler. İlk dakikalarda biraz bunaldıysak da sonrasında açıldık ve 1 farkla da olsa galip gelmesini bildik."

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