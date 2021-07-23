Benzema koronavirüse yakalandı

Real Madrid'de forma giyen Karim Benzema'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber; AA
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Benzema koronavirüse yakalandı
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23 Temmuz 2021 14:05
İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Real Madrid'de forma giyen Karim Benzema, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Fransız yıldızın koronavirüs testinin pozitif çıktığı doğrulandı.

Karantinaya alınan Benzema, test sonuçlarının negatife dönmesinin ardından takımla çalışmalara başlayacak.


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