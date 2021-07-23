Benzema koronavirüse yakalandı

İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Real Madrid'de forma giyen Karim Benzema, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Fransız yıldızın koronavirüs testinin pozitif çıktığı doğrulandı.
Karantinaya alınan Benzema, test sonuçlarının negatife dönmesinin ardından takımla çalışmalara başlayacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Fransız yıldızın koronavirüs testinin pozitif çıktığı doğrulandı.
Karantinaya alınan Benzema, test sonuçlarının negatife dönmesinin ardından takımla çalışmalara başlayacak.