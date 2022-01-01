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Ben Simmons, kayıp 20 milyon doların peşinde

Ben Simmons, Philadelphia 76ers'ın kendisine kestiği 20 milyon dolarlık cezayı geri alabilmek için hukuk yollarına başvurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Philadelphia 76ers'tan Brooklyn Nets'e takaslanan Ben Simmons, eski takımının kendisine kestiği para cezasını geri alabilmek için dava açtı.

Simmons, ekim ayından şubat aynın ortasına kadar oynamadığı için Sixers tarafından yaklaşık 20 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. 76ers, Simmons'ı takasın son gününden önce Nets'e takasladı. Simmons ise herhangi bir geçerli engeli olmamasına karşın Sixers için oynamayı reddetti. Sonunda takıma katıldı ancak davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Simmons, hem uzun süreli sakatlığı hem de mental problemleri nedeniyle takıma katılamayacağını belirtti. Philadelphia ise bunun üzerine Simmons'a bir tedavi süreci hazırladı ancak bu kez Simmons bu tedaviye katılmayı kabul etmedi.

Şikayet şu an tahkime gidecek. Yapılacak duruşmalar sonrasında karar verilecek.

NBA Oyuncular Birliği ise bu süreçte Ben Simmons'a destek vereceğini duyurdu.


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