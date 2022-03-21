Belmadi: 'Feghouli büyük maçların adamıdır!'

Cezayir Milli Takım Teknik Direktörü Djamel Belmadi, Sofiane Feghouli'nin Kamerun'a karşı sahada olacağını açıkladı.



Basın toplantısında konuşan Belmadi, "Feghouli, Afrika Uluslar Kupası'ndan bu yana çok fazla oynama fırsatı elde edemedi. Camp Nou'da Barcelona'ya karşı 80 dakika mükemmel oynadı. Beşiktaş'a karşı da yoğun bir 45 dakika oynadı. Kas rahatsızlığı nedeniyle sonrasında oynayamadı ama cuma günü sahaya çıkacak." dedi.



Belmadi, "Feghouli, takıma katılmaya hazır. Büyük maçlarda daha büyük oynayan çok özel bir oyuncu. İlk 11 başlar mı, başlamaz mı bilmiyorum ama kesinlikle sahada olacak." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



Cezayir Milli Takımı ile 75 maçta 20 gol atan Feghouli, bu sezon Galatasaray formasıyla 20 lig maçında 2 gol atıp 4 asist yaptı.





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