Bellingham: 'Basketbol maçı gibiydi'

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Almanya ekibi Borussia Dortmund'da karşılaşmanın ilk golünü atan, Haaland'a da ikinci golün asistini yaparak maçın adamı seçilen Jude Bellingham değerlendirmeler yaptı



Bellingham açıklamasında, "Muazzam bir atmosferde oynadık. En önemlisi maçı kazanmaktı. İşimizi yaptık. Çok tempolu, bir orada bir burada maç oynandı. Sanki basketbol maçı gibiydi." dedi.



Başarılı oyuncu ayrıca, "İlk maçımızı kazandığımız için mutluyuz. Borussia Dortmund formasıyla maçı kazandığım için çok mutluyum. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



