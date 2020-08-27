Belhanda için Brezilya'dan resmi açıklama

Galatasaray'da 2 senedir takımdan ayrılması için görüşmeler yapılan Younes Belhanda'nın peşinde olduğu konuşulan Gremio'da başkan yardımcısı konuştu.



Gremio Başkan Yardımcısı Paulo Luz, Faslı futbolcunun gündemlerinde olmadığını söyledi. Luz açıklamasında, " Belhanda ile ilgili bir bilgim yok. Çok geniş bir oyuncu veritabanımız var, bu futbolcu bizim dikkatimizi çekmedi." dedi.



1 sezon daha sözleşmesi bulunan ve garanti 3 milyon 350 bin euro ücret alan tecrübeli futbolcu, geçen sezon 33 maça çıktı ve 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.



