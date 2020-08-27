Belhanda için Brezilya'dan resmi açıklama

Galatasaray'da 2 senedir takımdan ayrılması için görüşmeler yapılan Younes Belhanda'nın peşinde olduğu konuşulan Gremio'da başkan yardımcısı konuştu.
Gremio Başkan Yardımcısı Paulo Luz, Faslı futbolcunun gündemlerinde olmadığını söyledi. Luz açıklamasında, "Belhanda ile ilgili bir bilgim yok. Çok geniş bir oyuncu veritabanımız var, bu futbolcu bizim dikkatimizi çekmedi." dedi.
1 sezon daha sözleşmesi bulunan ve garanti 3 milyon 350 bin euro ücret alan tecrübeli futbolcu, geçen sezon 33 maça çıktı ve 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Gremio Başkan Yardımcısı Paulo Luz, Faslı futbolcunun gündemlerinde olmadığını söyledi. Luz açıklamasında, "Belhanda ile ilgili bir bilgim yok. Çok geniş bir oyuncu veritabanımız var, bu futbolcu bizim dikkatimizi çekmedi." dedi.
1 sezon daha sözleşmesi bulunan ve garanti 3 milyon 350 bin euro ücret alan tecrübeli futbolcu, geçen sezon 33 maça çıktı ve 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.