Belhanda, 12 Ağustos'ta Florya'da!

Yeni sezon için kadro planlaması yapan sarı-kırmızılı ekip, Faslı yıldızı Younes Belhanda ile yolları ayırmak istiyor. 10 numaralı yıldız ise bunun tam aksi bir hareket sergiledi. İşte detaylar...

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Belhanda, 12 Ağustos'ta Florya'da!
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11 Ağustos 2020 08:25
Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Takımda merak edilen durumlardan biri de Belhanda'nın geleceği...

Galatasaray'ın yollarını ayırmaya çalıştığı Younes Belhanda hiç gidecek gibi durmuyor. Büyükçekmece'de lüks bir ev alan ve kalacağının sinyallerini veren Faslı futbolcunun tatile dahi gitmediği öğrenildi. Bu durum Galatasaray'ın gözden çıkardığı Belhanda'nın ayrılmaya niyetinin bulunmadığı gibi yorumlandı.

Sarı-kırmızılı yönetimin 23 Şubat'ta Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 150 bin euro para cezası kestiği ve bunu geçtiğimiz günlerde tebliğ ettiği 30 yaşındaki futbolcu buna isyan etmişti.

1 SENE DAHA KALMAK İSTİYOR

Galatasaray'da 1 sene daha kalmak isteyen ve İstanbul'da çok mutlu olan yıldız futbolcunun 12 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon hazırlıklarında da olacağı belirtildi.

Yıllık maliyeti bonuslar hariç 3 milyon 350 bin euro olan Belhanda'yı satarak transfer için kaynak yaratmak isteyen sarı-kırmızılı yönetimin bu adımına karşılık Faslı oyuncu, "Bonservisimi verirseniz giderim" yanıtını vermişti.



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