Belçika'da Roberto Martinez'in sözleşmesi uzatıldı

Belçika Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Roberto Martinez'in sözleşmesi uzatıldı.
Belçika Futbol Federasyonu, milli takımın 46 yaşındaki İspanyol teknik direktörü Martinez'in bu yaz bitecek sözleşmesinin 2022'ye kadar uzatıldığını duyurdu.
Daha önce Swansea City, Wigan ve Everton'ı çalıştıran Martinez, 2016'da Belçika Milli Takımı'nın başına geçmişti.
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Belçika Futbol Federasyonu, milli takımın 46 yaşındaki İspanyol teknik direktörü Martinez'in bu yaz bitecek sözleşmesinin 2022'ye kadar uzatıldığını duyurdu.
Daha önce Swansea City, Wigan ve Everton'ı çalıştıran Martinez, 2016'da Belçika Milli Takımı'nın başına geçmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın