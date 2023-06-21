Belçika deplasmanda 3 golle kazandı!

Euro 2024 Elemelerinde, F grubunda oynanan karşılaşmada Belçika, Estonya'yı 3-0 ile geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Belçika deplasmanda 3 golle kazandı!
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20 Haziran 2023 23:42
Son güncelleme 21 Haziran 2023 00:11
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F grubunda, Belçika deplasman Estonya'yı 3-0'lık skorla mağlup etti.

Belçika'ya galibiyeti geitren golleri 37. ve 40. dakikada Romelu Lukaku kaydederken son golü 90'da Johan Bakayoko attı. 

Lukaku, Belçika formasıyla çıktığı son 15 eleme maçında da gol atmayı başardı.

Michy Batshuayi 69.dakikada Romelu Lukaku'nun yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla Belçika puanını 7'ye yükselterek 2.sırada yer alırken Estonya 1 puanla 4.sırada kaldı.

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