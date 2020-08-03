Bayern Münih ve Dortmund arasında 'transfer' kavgası!

Bayern Münih'in eski başkanı Uli Höeneess ile Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc arasında basın üstünden bir tartışma yaşandı.



Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Höeness, "Dortmund, yüksek yetenekte bir futbolcu alıyorsa ve iyi oynuyorsa, birkaç ay sonra bir kulübün istediği haberlerini okuyoruz. Bir noktada satmak için alıyorlar. Bir oyuncu, bir kulübün DNA'sına yüzde yüz uyuyorsa neden satılsın? Bizim için durum böyle değil. Biz oyuncuları Bayern Münih'te oynaması için alırız, satmak için değil. Dortmund, bu transfer stratejisini değiştirmezse, önemli maçlarda istediği sonuçları alamaz. Bizim oyuncularımız, sonsuza kadar Bayern Münih'te kalacaklarını biliyorlar." dedi.



Sancho'nun Manchester United ile anılmasına da değinen Höeness, "Sancho, son anda Dortmund'a transfer olana kadar iyiydi bence. Bellingham'ı da aldılar. Eğer iyi oynarsa ne kadar kısa sürede başka kulüpler ile adı geçecek göreceğiz. Bizim oyuncularımız ise iyi oynarlarsa 100 milyon euro bile verseler satılmaz." diyerek sözlerini noktaladı.



DORTMUND'DAN CEVAP: KABACA!



Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, "Bu açıklamalar çok kabaca. Bazı sözler ise tamamen yanlış. Eğer bizim de her yıl kasamıza fazladan 250 milyon euro koyarsanız, işimiz elbette çok daha kolay olur." sözleriyle cevap verdi.



