Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında Bayern Münih, deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geldi. RZD Arena'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih 2-1'lik skorla kazandı.



Alman ekibine galibiyeti getiren goller, 13. dakikada Goretzka ve 79. dakikada Kimmich'ten geldi. Lokomotiv Moskova'nın tek sayısını 70. dakikada Miranchuk kaydetti.



Rus ekibi, özellikle 1-1'i yakaladıktan sonra Bayern Münih kalesinde yakaladığı net pozisyonları cömertçe harcadı ve öne geçme şansını kullanamadı.



Bu sonuçla grupta 2'de 2 yapan Bayern Münih 4 puana yükselirken, Lokomotiv Moskova Salzburg maçında aldığı 1 puanda kaldı.



HANSI FLICK İLE 10'DA 10



Şampiyonlar Ligi'nde son 14 deplasman maçında yenilmeyen ve kulüp rekorunu geliştiren Bayern Münih, Hansi Flick yönetiminde çıktığı 10 Şampiyonlar Ligi maçını da kazandı ve fileleri 36 kez havalandırdı.



Grubun 3. haftasında Bayern Münih deplasmanda Salzburg ile karşılaşacakken, Lokomotiv Moskova evinde Atletico Madrid'i konuk edecek.



