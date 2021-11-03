'Bayern Münih, Haaland'ın bonservisini ödemez!'

Real Madrid'den Toni Kroos ve Chelsea'den Timo Werner'in menajerliğini yapan Volker Strut, Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland için açıklamalarda bulundu.



Haaland transferinin yaklaşık 300 milyon euro'yu bulacağını ve Bayern'in bu parayı vermeyeceğini iddia eden Strut, "Bence 2022'de transfer olacak. 5 yıllık sözleşme kapsamında maaş ve menajerlik komisyonları dahil olmak üzere tüm masraflar 250-300 milyon euro civarında olacak. Bayern'in o kadar parası olsa dahi bu transferi yapmaz. Almanya'da yılda 50 milyon euro maaş alan bir oyuncu insanların gözüne çılgınca gelir. Ayrıca bence Haaland, kararını para odaklı vermeyecek." dedi.



Bu sezon Dortmund formasıyla 10 resmi maça çıkan Haaland, 13 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.





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