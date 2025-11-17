17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
22:45
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
22:45
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
22:45
17 Kasım
Malta-Polonya
22:45
17 Kasım
Almanya-Slovakya
22:45
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
22:45

Bayern Münih, Gnabry ile sözleşme uzatabilir

Serge Gnabry, Bayern'deki rolünden memnun; sözleşmesi bitiyor ama kulüp maaş indirimiyle uzatma teklif etmeye hazırlanıyor.

calendar 17 Kasım 2025 16:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih, Gnabry ile sözleşme uzatabilir
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bayern Münih'in yıldız kanat oyuncusu Serge Gnabry'nin geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
 
Sky Sport DE'nin haberinin göre oyuncunun menajeri Thorsten Wirth, "Serge her zaman sürpriz yapabilir. Yaz döneminde yeni rolünü benimsemesini ve pozitif bir ivme yakalamasını görmek harikaydı. Sözleşmesi sona eriyor ama kendini çok rahat hissediyor ve zamanının tadını çıkarıyor" açıklamasında bulundu.
 
Wirth ayrıca, "Her iki taraf da birbirinin değerini çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı.
 
Alman basınında yer alan haberlere göre, Bayern Münih, Gnabry'ye maaşında kesintiye giderek sözleşme uzatma teklifi sunmayı planlıyor. Bu sezon 15 resmi maçta 4 gol ve 4 asistlik performans sergileyen oyuncu, takımın hücum hattında önemli bir rol üstleniyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.