Freiburg karşısında Bayern Münih'in ikinci golünü atan Robert Lewandowski, 2021 yılındaki 60. golünü kaydetti

Bundesliga'da 11. hafta mücadelesinde Julian Nagelsmann'ın takımı Bayern Münih ile Christian Streich'in çalıştırdığı Freiburg ile kozlarını paylaştı.Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada Bayern Münih, 2-1'lik skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Leon Goretzka ile 75'te Robert Lewandowski attı. Freiburg'un tek golü 90'da Janik Haberer'den geldi.Alınan bu sonucun ardından Bayern Münih 28 puana çıkarken, ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. Freiburg ise bu sezon ligde ilk kez kaybederek 22 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, Augsburg deplasmanına gidecek. Freiburg ise Frankfurt'u konuk edecek.