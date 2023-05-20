Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Bayern Münih, sahasında RB Leipzig ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'daki maçı Bayen 3-1'lik skorla kaybetti.



Bayern Münih, karşılaşmanın 25. dakikasında Serge Gnabry ile öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Leipzig, Konrad Laimer ile 64'te eşitliği yakaladı. Christopher Nkunku, 76. dakikada penaltıdan attığı golle Leipzig'i 2-1 öne geçirdi. Leipzig, 86'da bu kez Dominik Szoboszlai ile penaltıdan bir gol buldu ve karşılaşmayı 3-1 kazandı.



Bu sonucun ardından Bayern Münih, 33 maç sonunda 68 puanda kaldı. Bayern Münih'in en yakın takipçisi Borussia Dortmund'un ise 32 maç sonunda 67 puanı bulunuyor. Leipzig, 33 maç sonunda 63 puana yükseldi.



Bayern Münih, ligde gelecek hafta Köln deplasmanına gidecek. Leipzig, sahasında Schalke 04 ile karşı karşıya gelecek.



