Batuhan Karadeniz: 'Nasibimiz varsa geleceğiz'

Beşiktaş ve Trabzonspor gibi birçok takımın formasını giyen Batuhan Karadeniz sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.



Alt liglerin aranan golcüsü



İsviçre macerası sonrası döndüğü Türkiye'de alt liglerin aranan golcüsü olan tecrübeli forvet, 2019'da Bandırmaspor'da büyük bir çıkış yakalamıştı. Gittiği birçok kulüpte istikrarsız ve başarısız dönemler geçirse de yeteneği konusunda herkesin hem fikir olduğu Batuhan Karadeniz, Bandırma'ya da öyle gitmişti. İlçede herkes olası bir başarısızlığa, kadro dışı kalmaya hazır ama yine de umut doluydu.



Küme düşmekten kurtardı



Ara transferin son gününde Bandırmaspor'a transfer olan Batuhan, şehrin en büyük kümede kalma umuduydu ve Batuhan, 3 maçta 3 gol atarak taraftarın sevgilisi haline geldi. Fethiyespor maçı ise Batuhan'ın dönüm noktası oldu. Taraftarlar, 1-1 devam eden maçın 90+6. dakikasında Bandırmaspor'un ikinci golünü kaydeden ve takımını küme düşmekten kurtaran Batuhan Karadeniz'i de maç sonunda bağrına bastı.



Bandırma'da büyük bir sempati kazanan Batuhan, yeni sezona da çok iddialı girmiş ve gollerini art arda sıralamaya başlamıştı. Bandırma'da çıktığı 14 maçta ligde 9, kupada ise 1 gol kaydeden tecrübeli oyuncu, devre arası sürpriz bir şekilde ayrılık kararı ve İstanbul ekibi Tuzlaspor'un yolunu tutmuştu. Bandırma taraftarı, en önemli rakiplerinden olan Tuzlaspor'a gitmesi nedeniyle Batuhan'a tepki gösterirken, tecrübeli isim, yeni takımına çabuk uyum sağladı. 8 maçta 5 gol atan Batuhan, takımını ayakta tutan isim olarak dikkat çekti.



Batuhan Karadeniz, 16 yaşında ilk Süper Lig golünü atmış, 17 yaşında da Fatih Terim tarafından Milli Takım'a çağrılmıştı.



Şampiyonluk amacına ulaştı



Coronavirüs nedeniyle iptal edilen ligi Bandırmaspor, 60 puanla şampiyon, Tuzlaspor ise 4. sırada tamamladı. Sezona Bandırmaspor'da başlayan başarılı isim, play-offlarda Tuzlaspor'u da şampiyon yapmaya niyetlendi ve amacına ulaştı. Antalya'da düzenlenen Play-Off maçlarında Tuzlaspor, Kastamonuspor'u 1-0, Ankara Demirspor'u ise 2-0 mağlup ederken goller Batuhan Karadeniz'den geldi. Finalde ise rakip, ligin en iyi takımlarından olan, İnegölspor ve Sancaktepe'yi eleyen Manisa FK oldu. Nefesleri kesen maçta ayakta kalan Tuzlaspor, güçlü rakibini penaltılarda 5-4 mağlup etti ve tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'e yükseldi.



Batuhan Karadeniz'in 2019/2020 sezonunda forma giydiği Bandırmaspor ve Tuzlaspor, şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükseldi.



Forma giydiği iki takım da 1. Lig'de



Sezona Bandırmaspor'da başlayan, devre arası Tuzlaspor'a imza atan Batuhan'ın forma giydiği iki takım da 1. Lig'e yükselme sevinci yaşadı. 29 yaşındaki oyuncu, Bandırmaspor'da 9, Tuzlaspor'da ise 7 gol atarak şampiyonlukların kilit ismi olarak ön plana çıktı.



Rotayı Karadeniz'e çevirdi



Tuzla macerası sonrası rotayı Karadeniz'e çeviren Batuhan'ın yeni durağı 1461 Trabzon FK oldu. 2. Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan; Batuhan Karadeniz, Burhan Eşer, Yasin Palaz ve Mehmet Sak gibi tecrübeli isimlere sahip olan 1461 Trabzon (O dönemki adı: Hekimoğlu Trabzon), Manisa FK'nın ardından Beyaz Grup'ta 2. sırada kaldı, Play-Off yarı finalinde Kocaelispor'a kaybetti ve sezona nokta koydu. Bir döneme damga vurması beklenen Batuhan Karadeniz ise takımın gol yükünü çeken isim oldu. Çıktığı 38 resmi maçta 30 gol, 8 asistle oynayan ve 38 gole direkt katkı yapan Batuhan'ın bu performansı şampiyonluk için ise yeterli olmadı.



Futbol hayatında 14 farklı takımda forma giyen Batuuhan Karadeniz, şu sıralar kulüpsüz.



Bonservisle Iğdır FK'ya...



2021/22 sezonunda iddialı bir kadro kuran 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Iğdır Futbol Kulubü'nün en gözde transferlerinden birisi Batuhan Karadeniz oldu. Iğdır, bu transfer için 150 bin Euro civarında bonservis ödemesi yaparken Batuhan, 39 maçta 16 gol, 3 asistle oynadı.



Penaltılarda kaybettiler



Grubu şampiyon Düzcespor ve 2. basamaktaki İskenderunspor'un ardından 3. sırada tamamlayan Iğdır FK, Play-Off finalinde 2. Lig hayatlini erteledi. Penaltılarda Iğdır'a 8-7'lik üstünlük kuran İskenderun, 2. Lig bileti alırken Doğu Anadolu temsilcisi büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.



"Nasibimizde varsa geleceğiz"



Iğdır serüveni sonrası Ağustos 2022'de Vanspor'la anlaşan golcü oyuncu, 2 ay sonra ayrılık kararı aldı. 31 yaşında olan ve film gibi kariyeri olan Batuhan'ın yeni sezonda futbol hayatını hangi takımda sürdüreceği ise şimdiden merak konusuydu. Alt liglerin aranan forveti olan tecrübeli isim, Bursasporlu taraftarları heyecanlandıran bir açıklama yaptı.



Sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği bir yayında Bursaspor'a mesaj gönderen Batuhan, "Bursalı kardeşlerim; size sesleniyorum. Bursa transferi açabilir. Nasibimizde varsa geleceğiz" dedi. Transfer yasağı bulunan ve ekonomik olarak zor günler geçiren Timsah, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta topladığı 15 puanla 16. sırada yer alıyor.









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