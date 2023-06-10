Batshuayi'den Kevin De Bruyne tepkisi!

Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi, İstanbul'da Manchester City ile Inter arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali sırasında bir paylaşım yaptı.
Belçikalı golcü, milli takımdan arkaşı Kevin De Bruyne'nin sakatlanıp oyundan çıkmasının ardından, "Kev" şeklinde bir paylaşım yaptı. Batshuyi paylaşımına ayrıca ağlama emojisi ekledi.
Batshuayi'nin bu paylaşımına futbolseverler büyük ilgi gösterdi.
Belçikalı golcü, milli takımdan arkaşı Kevin De Bruyne'nin sakatlanıp oyundan çıkmasının ardından, "Kev" şeklinde bir paylaşım yaptı. Batshuyi paylaşımına ayrıca ağlama emojisi ekledi.
Batshuayi'nin bu paylaşımına futbolseverler büyük ilgi gösterdi.
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