Batshuayi'den Kevin De Bruyne tepkisi!

Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi, Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanan arkadaşı Kevin De Bruyne için bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Batshuayi'den Kevin De Bruyne tepkisi!
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10 Haziran 2023 23:17
Son güncelleme 10 Haziran 2023 23:18
Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi, İstanbul'da Manchester City ile Inter arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali sırasında bir paylaşım yaptı.

Belçikalı golcü, milli takımdan arkaşı Kevin De Bruyne'nin sakatlanıp oyundan çıkmasının ardından, "Kev" şeklinde bir paylaşım yaptı. Batshuyi paylaşımına ayrıca ağlama emojisi ekledi.

Batshuayi'nin bu paylaşımına futbolseverler büyük ilgi gösterdi.

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