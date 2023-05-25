Basketbol Süper Ligi, 56. şampiyonunu arıyor

Takımlar Sezon O G M Anadolu Efes 38 298 193 105 Darüşşafaka 20 72 24 48 Fenerbahçe 37 259 165 94 Frutti Extra Bursaspor 1 3 1 2 Galatasaray 32 186 96 90 Pınar Karşıyaka 27 108 41 67 TOFAŞ 22 101 47 54 Türk Telekom 21 95 37 58

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 56. şampiyonun belli olacağı 2022-2023 sezonunda play-off mücadeleleri yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.Play-off uygulamasının 1983-1984 sezonunda başladığı ligde, play-off heyecanı 39. defa yaşanacak. Bu süreçte Kovid-19 salgını nedeniyle tamamlanamayan 2019-2020 sezonunda play-off maçları oynanamadı.Ligde 15 şampiyonluğu bulunan Anadolu Efes, play-off'ta en istikrarlı takım konumunda bulunuyor. Lacivert-beyazlı ekip daha önceki tüm play-off'larda mücadele etti. Bu sezon 11. şampiyonluğunu kazanmak isteyen son şampiyon Fenerbahçe, play-off'ta 38. kez yer alacak.Bu sezon 33. kez play-off'ta oynayacak Galatasaray, daha önce 5 kez şampiyonluğa ulaştı. İkişer şampiyonluğu bulunan ekiplerden Pınar Karşıyaka en son 2016-2017'de, TOFAŞ ise 1999-2000'de şampiyonluk yaşadı.Play-off'ta yer alan diğer ekipler Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka ve Türk Telekom'un henüz şampiyonluğu bulunmuyor.Ligde yarın başlayacak play-off'ta mücadele edecek ekiplerin bu sezona kadar play-off'ta aldığı sonuçlar şöyle: