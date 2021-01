Başkanlardan 2021 için şampiyonluk mesajları

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor başkanları, Ahmet Nur Çebi, Mustafa Cengiz ile Ahmet Ağaoğlu 2020'yi değerlendirdi ve 2021 dileklerini Sözcü Gazetesi'ne paylaştı.



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geride bıraktığımız 2020 yılını değerlendirirken 2021'den beklentilerini anlattı. Cengiz, 'birlik ve beraberlik' konusunun altını çizerken şu ifadeleri kullandı:



"2020 yılı Galatasaray açısından pandemi sürecine kadar başarılı geçti. Pandemiden tüm dünya gibi biz de olumsuz etkilendik maalesef. Galatasaray'ın hedefi her zaman zirvede olmaktır. Bunu yerine getirebildiğimiz ölçüde başarılıyız. Maddi açıdan kulübümüzün düzlüğe çıkması için önemli adımlar attık. 2021 yılının insanlığa sağlık ve mutluluklar getirmesini diliyorum. Galatasaray camiası birlik ve dayanışma içinde oldukça aşamayacağı engel yoktur. Tüm branşlarda en yukarıda olma hedefi doğrultusunda yürümeyi sürdüreceğiz."



AĞAOĞLU: "EN İYİSİ TRABZON"



Başkan Ahmet Ağaoğlu, 2020'yi "Trabzonspor için son ana kadar kovalanıp kaybedilen şampiyonluk hayal kırıklığı, 10 sene sonra kazanılan Türkiye Kupası ise mutluluk yaşattı" diye değerlendirdi.



Abdullah Avcı ile birlikte çıkışa geçtiklerini vurgulayan Ağaoğlu, şunları söyledi:



"Kendimizi sağ salim transfer dönemine attığımız için 2021'e herkesten daha umutla giriyoruz. Trabonspor her zaman zirve yarışının içerisinde olan ve olmak zorunda olan bir takımdır. En büyük tesellimiz 2020'deki bu ekonomik türbülansa en hazırlıklı takım olarak girmek. Ekonomik önlemleri ve finansal tedbirleri 1.5 sene öncesinden koyduğumuz için dört büyük kulüp arasında en iyi durumda olan da Trabzonspor olmuştur. Pandemiden en çok zarar eden sektörlerden biri de futbol ekonomisi oldu."



AVRUPA ŞAMPİYONASI MESAJI



"Hakem hatalarının minimuma indiği, tüm düdüklerin adaletli çaldığı, hiç kimsenin, hiçbir kulübün canının yanmadığı -özellikle deAnadolu kulüplerinin- bir 2021 beni mutlu eder. Adaletli ve hakkaniyetli sevklerin ve kararların verildiği, Türk futbolunun marka değerinin yükseldiği ve Milli Takımımız'ın Euro 2021'i elinde kupayla zirvede tamamladığı bir yıl olmasından mutlu olurum. Trabzonspor'umuzun sportif alanda başarılı olması tabii ki. Biraz da bize bağlı bu."



ÇEBİ: "BORÇSUZ BIRAKMAK İSTİYORUM"



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2020 yılının panoramasını yaptı: "2020 bizim için de zorlu bir yıldı. Pandemi, hali hazırda ekonomik olarak sıkıntıda olan kulüpleri iyice zora soktu. Beşiktaş olarak maliyetleri kısarak çarkı döndürme çabasına girdik, başarılı da olduk. Sportif olarak tabii ki Beşiktaş için her zaman hedef şampiyonluktur ancak aldığımız nokta ile bitirdiğimiz noktanın başarılı olduğu kanaatindeyim. Bizim hedeflerimize ulaşmak için daha zamana ihtiyaç var. Nasıl bir kulüp devraldığımız da herkesin malumu. Doğru adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz."



ÇEBİ: "TABİİ Kİ ŞAMPİYONLUK"



2021 hedefleri sorulan Çebi'nin yanıtı şöyle oldu: "Arkamda borçsuz, saha içi ve saha dışında başarılı bir kulüp bırakmak istiyorum. Kulübümüzde tam manasıyla kurumsal bir yapı kurma mücadelesini de veriyoruz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda hamlelerimizin başarıya ulaşması ve tabii ki şampiyonluk Bize inansınlar."



ALİ KOÇ: "2021, FENERBAHÇE'NİN YILI OLSUN "



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongre üyelerine gönderdiği yeni yıl mesajında şu ifadeleri kullandı:



"Fenerbahçemizin size başarılarına ve şampiyonluklarına şahit olacağımız sağlık mutluluk ve umutla en güzel günlerde bir araya geleceğimiz mesafelerin aramızdan kalkacağı yepyeni bir yıl diliyorum. 2021 Fenerbahçe'nin yılı olsun."