Başakşehir'de Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 14 Eylül Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
Başakşehir'de Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor
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09 Eylül 2020 19:17
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 14 Eylül Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas oyunuyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

 


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