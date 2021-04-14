Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlığı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 35. haftasında 18 Nisan Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Kulüp tesislerinde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların ısınma hareketleri, pas ve top kapma çalışmalarının ardından çift kale maç yaptığı belirtildi.



Ömer Ali Şahiner'in takımla çalışmalara başladığı, Junior Caiçara, Boli Bolingoli ve Hasan Ali Kaldırım'ın fizyoterapistler eşliğinde antrenman yaptığı aktarıldı.



Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarına perşembe günü devam edecek.



