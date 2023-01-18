Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fatih Karagümrük ile Başakşehir karşı karşıya geldi.



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresi 1-1, uzatma dakikaları 2-2 sona erdi. Başakşehir rakibini penaltılarda 5-3'lük skorla mağlup etti.



Karşılaşmada Fatih Karagümrük'ün golleri 68. dakikada Mbaye Diagne ve 115. dakikada Kerim Frei'den geldi. Başakşehir'in gollerini ise 71. dakikada Levent Mercan (Kendi kalesine) ve 120. dakikada penaltıdan Deniz Türüç attı.



PENALTILARDA OLAY ÇIKTI!



Fatih Karagümrük teknik direktörü Andrea Pirlo, 120. dakikada verilen penaltı kararında da karşılaşmanın hakemine büyük tepki gösterdi. Ardından seri penaltı atışlarında Fatih Karagümrük'te kaleci Viviano, Başakşehir'in kullandığı 5. penaltıyı kurtardı. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Mert Güzenge penaltının tekrarlanmasını istedi. Fatih Karagümrük, bu karara büyük tepki gösterdi.



İki takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu ile Andre Pirlo tartıştı. Andrea Pirlo, Caiçara'nın son penaltısını seyretmeden soyunma odasına gitti. Mbaye Diagne ise takım arkadaşlarına "Penaltıyı bırakın, içeri girelim" dedi. Futbolcular maç sonunda kapıları tekmeledi.



Bu sonucun ardından Başakşehir, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Fatih Karagümrük, kupaya veda etti.



SOYUNMA ODASI KORİDORLARINDA TEPKİ



Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, basın toplantısına katılmazken, flaş röportaja da oyuncu verilmedi.



Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fatih Karagümrük ile Başakşehir arasındaki mücadelenin normal süresi 1-1, uzatma dakikaları ise 2-2 eşitlikle sona erdi.



Karşılaşmada seri penaltı atışlarına gidildi. Başakşehir, penaltı atışlarında 5-3 üstünlük kurarak adını çeyrek finale yazdırdı.



Mücadelede uzatma bölümünde verilen penaltıya tepki gösteren Fatih Karagümrük, penaltı atışlarında ise kalecileri Viviano'nun kurtardığı penaltının tekrarlanma kararıyla tepkisini artırdı.



Karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrük Kulübü'nden alınan bilgiye göre; uzun süredir yaşanan hakem hatalarına tepki olarak basın toplantısı ve flaş röportajlara katılmama kararı alındığı öğrenildi.



Öte yandan karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrüklü futbolcular, soyunma odası koridorlarında mücadelenin hakemi Mert Güzenge'yi alkışlayarak protesto etti.





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