Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.
Çıktığı son 3 karşılaşmayı kazanan Başakşehir'in ligde 10 puanı bulunurken 5 puanlı Gençlerbirliği bu maça çıkmadan önce 6 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik alabilmişti.
İki takımın eksikleri
Başakşehir cephesinde Caiçara'nın uzun süreli sakatlığı devam ediyor. Tedavileri süren Crivelli ile Mahmut Tekdemir'in durumları maç saatinde netlik kazanacak.
Gençlerbirliği'nde Stancu, Giovanni Sio ve Salih Dursun kadroda yok.
Muhtemel 11'ler
Başakşehir
Mert Günok
Rafael
Skrtel
Epureanu
Mbombo
Aleksic
İrfan Can Kahveci
Visca
Berkay Özcan
Deniz Türüç
Demba Ba
Gençlerbirliği
Nordfeldt
Johansson
Toure
Diego Angelo
Polomat
Piris
Murat Yıldırım
Candeias
Furman
Sefa Yılmaz
İlker Karakaş
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.
Çıktığı son 3 karşılaşmayı kazanan Başakşehir'in ligde 10 puanı bulunurken 5 puanlı Gençlerbirliği bu maça çıkmadan önce 6 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik alabilmişti.
İki takımın eksikleri
Başakşehir cephesinde Caiçara'nın uzun süreli sakatlığı devam ediyor. Tedavileri süren Crivelli ile Mahmut Tekdemir'in durumları maç saatinde netlik kazanacak.
Gençlerbirliği'nde Stancu, Giovanni Sio ve Salih Dursun kadroda yok.
Muhtemel 11'ler
Başakşehir
Mert Günok
Rafael
Skrtel
Epureanu
Mbombo
Aleksic
İrfan Can Kahveci
Visca
Berkay Özcan
Deniz Türüç
Demba Ba
Gençlerbirliği
Nordfeldt
Johansson
Toure
Diego Angelo
Polomat
Piris
Murat Yıldırım
Candeias
Furman
Sefa Yılmaz
İlker Karakaş