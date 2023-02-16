Başakşehir'de sıradaki hedef Mustafa Eskihellaç

Transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Gaziantep FK forması giyen Mustafa Eskihellaç'ı renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Başakşehir'de sıradaki hedef Mustafa Eskihellaç
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16 Şubat 2023 09:53
Deprem bölgesindeki takımların mali yükünü hafifletebilmek adına transfer konusunda TFF'nin açtığı ek kontenjanla beraber kulüpler takviye çalışmalarına devam ediyor. Devre arası transfer döneminde Caner Erkin, Edgar Ie, Adnan Janujaz, Eden Karzev ve Shaocong Wu'yu renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendiren Başakşehir, önceki gün Gaziantep FK'dan Figueiredo'yla el sıkışmıştı.

SIRA ESKİHELLAÇ'TA

Turuncu-Lacivertliler, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda Mustafa Eskihellaç'ı da gündemine aldı. Başarılı sağ kanat oyuncusuyla yapılan görüşmede her konuda el sıkışılırken, kulüplerin de prensipte anlaşmaya vardığı ifade edildi. Mustafa'nın 17 Şubat Cuma günü imzayı atıp takıma katılması bekleniyor.

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