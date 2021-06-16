Başakşehir ayrılığı duyurdu: Boli Bolingoli

Medipol Başakşehir, Boli Bolingoli-Mbombo'nun sözleşmesinin sona erdiğini ve satın alma opsiyonunun kullanılmayacağını açıkladı

Haber; AA
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Başakşehir ayrılığı duyurdu: Boli Bolingoli
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16 Haziran 2021 14:07
Medipol Başakşehir, Boli Bolingoli-Mbombo'nun sözleşmesinin sona erdiğini ve satın alma opsiyonunun kullanılmayacağını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Boli Bolingoli-Mbombo'nun sözleşmesi sona ermiştir. Kulübümüz, Celtic FC ile yapılan kiralama sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmama kararı almıştır. Boli Bolingoli-Mbombo'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.


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