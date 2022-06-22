Başakşehir, ayrılığı duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de bir ayrılık yaşandı.



İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci ile yolların ayrıldığı belirtildi.



İşte Başakşehir'in açıklaması:



"Turuncu-lacivertli formamız altında 1.5 sezondur oynayan ve sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci ile yollarımız ayrılmıştır.



Başarılı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ