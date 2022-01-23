Başakşehir, Antalya'da kamp yapacak

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, lige verilecek arada Antalya'da kamp yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Başakşehir, Antalya'da kamp yapacak
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23 Ocak 2022 16:02
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'e verilecek arada Antalya'da kamp yapacak.

İstanbul kulübünden yapılan açıklamaya göre, turuncu-lacivertli takım, Spor Toto Süper Lig'e verilecek arayı değerlendirmek amacıyla 26 Ocak-2 Şubat'ta Antalya Maxx Royal Belek Hotel'de kamp gerçekleştirecek.

Medipol Başakşehir, kamptaki tek hazırlık maçını 29 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden Partizan ile oynayacak.

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