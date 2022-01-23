Başakşehir, Antalya'da kamp yapacak

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'e verilecek arada Antalya'da kamp yapacak.
İstanbul kulübünden yapılan açıklamaya göre, turuncu-lacivertli takım, Spor Toto Süper Lig'e verilecek arayı değerlendirmek amacıyla 26 Ocak-2 Şubat'ta Antalya Maxx Royal Belek Hotel'de kamp gerçekleştirecek.
Medipol Başakşehir, kamptaki tek hazırlık maçını 29 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden Partizan ile oynayacak.
İstanbul kulübünden yapılan açıklamaya göre, turuncu-lacivertli takım, Spor Toto Süper Lig'e verilecek arayı değerlendirmek amacıyla 26 Ocak-2 Şubat'ta Antalya Maxx Royal Belek Hotel'de kamp gerçekleştirecek.
Medipol Başakşehir, kamptaki tek hazırlık maçını 29 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden Partizan ile oynayacak.