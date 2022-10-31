Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir, sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.



Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Youssouf Ndayishimiye, 65. dakikada Phillippe Keny ve 76. dakikada Ömer Ali Şahiner attı. Giresunspor'un tek golü 80. dakikada Serginho'dan geldi.



Bu sonucun ardından ligde bir hafta sonra kazanan Başakşehir, puanını 23 yaptı ve ligde 2. sıraya yükseldi. Giresunspor 9 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Hatayspor deplasmanına gidecek. Giresunspor, sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.



BAŞAKŞEHİR'DE 4 DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Bitexen Giresunspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları ve 1-0 kaybettikleri Fenerbahçe karşılaşmasına göre ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı.



Emre Belözoğlu, karşılaşmada Mahmut Tekdemir, Lucas Biglia, Deniz Türüç, Bertrand Traore ve Stefano Okaka'nın yerine, Junior Caiçara, Alexandru Epureanu, Youssouf Ndayishimiye, Münir ve Keny'ye ilk 11'inde şans verdi.



Medipol Başakşehir, sahaya Volkan Babacan, Junior Caiçara, Leo Duarte, Alexandru Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Youssouf Ndayishimiye, Ömer Ali Şahiner, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Münir ve Keny ilk 11'iyle çıktı.



Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde ise Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Lucas Lima, Danijel Aleksic, Bertrand Traore, Azubuike, Batuhan Çelik, Patryk Szysz, Ahmed Touba ve Stefano Okaka yer aldı.



MAHMUT VE BIGLIA KADRODA YOK



Medipol Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir ve Lucas Biglia maç kadrosunda yer almadı.



Turuncu-lacivertli ekipte cezalı Deniz Türüç de takımındaki yerini alamadı.



CUMHURİYET BAYRAMI PANKARTI



Müsabaka öncesi seremoniye hakemler ve iki takımın oyuncuları, ortak pankart ile çıktı.



Karşılaşma öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın zeminine çıkan hakemler ve futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan pankart taşıdı.



Seremonide spor basınının 97 yaşında vefat eden duayenlerinden Halit Kıvanç anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



27. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Borja Sainz, Başakşehir ceza yayı önündeki Görkem Sağlam'a pasını gönderdi. Bu oyuncu da bekletmeden soldan ceza sahasına giren Hayrullah'ın önüne pasını attı. Hayrullah'ın yakın mesafeden sert şutunda, kaleye giden topu Hasan Ali Kaldırım kayarak önledi. Hasan Ali'den seken top taça gitti.



38. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Serdar Gürler'in altıpas önüne yaptığı ortayı savunma kafa ile ceza sahası önüne uzaklaştırdı. Topu göğsüyle düzeltip önüne alan Ndayishimiye'nin sert şutunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-0.



Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 1-0 önde tamamladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





46. dakikada Giresunspor gole yaklaştı. Medipol Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Bajic'in sol çaprazdan sert şutunda kaleci Volkan ayaklarıyla yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.



65. dakikada Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Berkay Özcan'ın ara pasıyla Giresunspor ceza sahasında topla buluşan Keny'nin şutunda, kaleci Onurcan'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.



76. dakikada ev sahibi takım 3. golünü attı. Giresunspor savunması çıkmaya çalışırken Savicevic'ten topu kapan Ömer Ali Şahiner, ceza sahasına girer girmez ayak içiyle yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.



80. dakikada konuk ekip farkı 2'ye indirdi. Sol kanattan Başakşehir ceza sahasına yapılan ortada Bajic kafa ile topu aşırttı, altı pas önünde meşin yuvarlağı önünde bulan Serginho'nun gelişine vuruşunda top filelere gitti: 3-1.



Medipol Başakşehir karşılaşmayı 3-1 kazandı.



Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Mert Güzenge, Candaş Elbil, Mustafa Savranlar



Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu (Dk. 83 Ahmed Touba), Hasan Ali Kaldırım, Ndayishimiye (Dk. 83 Azubuike), Ömer Ali Şahiner, Serdar Gürler (Dk. 61 Traore), Berkay Özcan (Dk. 70 Aleksic), Münir (Dk. 70 Szysz), Keny



Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer (Dk. 61 Rahmetullah Berişbek), Sergen Piçinciol (Dk. 88 Kadir Seven), Arias, Perez, Campuzano, Mejia (Dk. 61 Kuwas), Serginho, Görkem Sağlam (Dk. 46 Savicevic), Borja Sainz (Dk. 60 Oğulcan Çağlayan), Bajic



Goller: Dk. 38 Ndayishimiye, Dk. 65 Keny, Dk. 76 Ömer Ali Şahiner (Medipol Başakşehir), Dk. 80 Serginho (Bitexen Giresunspor)



Sarı kartlar: Dk. 44 Ndayishimiye (Medipol Başakşehir), Dk. 50 Sergen Piçinciol, Dk. 57 Borja Sainz (Bitexen Giresunspor)





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