Barton opsiyonunu reddetti, yeni anlaşma yapacak

Denver Nuggets forveti Will Barton'ın 2021-22 sezonu için 14.7 milyon dolarlık opsiyonunu reddettiği bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, her iki taraf da önümüzdeki ay serbest oyuncu dönemi başladığında yeni bir anlaşma müzakere etmekle yakından ilgileniyor.



Denver, Barton'ı altı yıl önce Portland Trail Blazers ile çok oyunculu bir anlaşmayla kadrosuna katmıştı. Nuggets'ta oynadığı 408 maçta Barton, 13.9 sayı, 5.1 ribaund ve 3.2 asist ortalamalarıyla takımın önemli bir parçası haline gelmişti.



Barton, geçtiğimiz 2020-21 sezonunda maç başına 12.7 sayı ve kariyerinin en iyisi olan %38.1 üçlük yüzdesiyle oynamıştı. Sakatlıkların son üç sezonun her birinde sahada geçirdiği süreyi sınırlamış olduğu 30 yaşındaki oyuncu, Nuggets'ın son 29 playoff maçının sadece üçünde forma giyebilmişti.