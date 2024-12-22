Barış Alper Yılmaz: "Yunus Akgün ile yarıştayız"

Galatasaray'ın Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendiği maçta 2 gol atan Barış Alper Yılmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Barış Alper Yılmaz: 'Yunus Akgün ile yarıştayız'
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22 Aralık 2024 18:33
Galatasaray'ın Kayserispor'u deplasmanda 5-1 mağlup ettiği maçta 2 kez ağları havalandıran Barış Alper Yılmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"MUTLUYUZ, ŞİMDİ ARA ZAMANI"

Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyleyen Barış, "Maça gelmeden önce bir haber aldık. Berat kardeşimizin babaannesi vefat etti. Biz bir aileyiz. Başımız sağ olsun. Bu galibiyetimiz Berat kardeşimize armağan olsun. Araya moralli giriyoruz. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. İlk yarı tam istediğimiz performansı sergileyemesek de ikinci yarı performansımızı gösterdik. Mutluyuz. Şimdi ara zamanı." dedi.

"YUNUS İLE YARIŞ İÇİNDEYİZ"

Takım arkadaşı Yunus Akgün ile konuşan yıldız futbolcu, "Yunus ile kulüpte bazen atışıyoruz kendi aramızda, yarış içindeyiz. Gerçekten çok iyi futbolcu. İnşallah böyle devam ederiz." ifadelerini kullandı. 

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