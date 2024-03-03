Barış Alper Yılmaz: 'Lider olarak kalmak istiyoruz'

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Barış Alper Yılmaz yaptığı açıklamada, "Zor bir maç oldu ama iyi mücadele ettik. Kazandık ve lideriz. Lider olarak devam etmek istiyoruz." dedi.
Performansıyla ilgili Barış, "Çok çalışıyorum. Elimden geldiğince en iyi performansı vermeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
Barış Alper Yılmaz yaptığı açıklamada, "Zor bir maç oldu ama iyi mücadele ettik. Kazandık ve lideriz. Lider olarak devam etmek istiyoruz." dedi.
Performansıyla ilgili Barış, "Çok çalışıyorum. Elimden geldiğince en iyi performansı vermeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
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