Barış Alper Yılmaz'ın babasından tedavi açıklaması

Galatasaray'ın Sivasspor deplasmanında oynadığı maçta sakatlanan Barış Alper Yılmaz, Malmö maçını kaçırdıktan sonra Trabzonspor mücadelesiyle birlikte formasına yeniden kavuştu.
Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada "Hafta boyunca dinlendi, idman yaptı ve tedavi gördü." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz, 89 dakika sahada kaldı.
Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada "Hafta boyunca dinlendi, idman yaptı ve tedavi gördü." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz, 89 dakika sahada kaldı.