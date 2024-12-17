Barış Alper Yılmaz'ın babasından tedavi açıklaması

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz, sarı-kırmızılı futbolcu hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Barış Alper Yılmaz'ın babasından tedavi açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Aralık 2024 00:03
Son güncelleme 17 Aralık 2024 00:04
Galatasaray'ın Sivasspor deplasmanında oynadığı maçta sakatlanan Barış Alper Yılmaz, Malmö maçını kaçırdıktan sonra Trabzonspor mücadelesiyle birlikte formasına yeniden kavuştu.

Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada "Hafta boyunca dinlendi, idman yaptı ve tedavi gördü." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz, 89 dakika sahada kaldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery