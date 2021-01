Barea: "Luka henüz süperstar değil, halen bir çocuk"

Eski Dallas Mavericks guardı JJ Barea, takımın süperstarı Luka Doncic'in henüz bir süperstar olmadığını söyledi.



Barea yakın zamanda New Orleans Pelicans guardı JJ Reddick'in podcast'i The Old Man and the Three'ye konuk oldu ve Doncic'in bir süperstar olup olmadığı sorulduğunda şu açıklamaları yaptı:



"O hala bir çocuk ve hala gelişme sürecinde. Halen o büyük adımı atmış değil. Gerçek anlamda antrenman yapmaya, çalışmaya ve NBA için hazırlanmaya başladığında, bir canavar olacak. Şu anda o hala bir çocuk, halen bu şekilde işi götürebileceğini düşünüyor.



Buna rağmen her yıl daha iyiye gidiyor. Ama bence o hala bir çocuk. 24-25 yaşında bir adam olduğunda herkese büyük sorun teşkil edecek. Oyunu çok seviyor, takım arkadaşlarını da çok seviyor.



En iyilere karşı rekabet etmeye bayılıyor. Büyük bir basketbolcu olmak için bana kalırsa gereken her şeye sahip."