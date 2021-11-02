Barcelona, Xavi için Katar'a gidiyor!

İspanya La Liga takımlarından Barcelona'da teknik direktörlük koltuğuna Xavi'nin geçmesi için gün sayılıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Barcelona, Xavi için Katar'a gidiyor!
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02 Kasım 2021 17:41
İspanya La Liga ekibi Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman'ın ayrılığı sonrasında gözler, kulübün efsanesi Xavi'ye dönmüştü.

İspanyol basınının haberine göre; Barcelona kulüp yetkililerinin Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynayacağı maç sonrasında Katar'a gideceği belirtildi. Katar'ın Doha kentine gidecek olan yetkililer arasında başkan Joan Laporta'nın yer almayacağı ifade edildi.

Görüşmeyi kabul eden Al Sadd Kulübü yönetiminin ise Barcelona'dan kendilerine adil ve saygılı davranmalarını istediği aktarıldı.

Öte yandan Al Sadd Kulübü'nün Xavi'nin olası vedasında Barcelona ile bir maç yapmak istedikleri de belirtildi.

Xabi ve ekibinin ise kulüplerin 4 Kasım Perşembe gününe kadar bir sonuca varmasını umduğu yazıldı.


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