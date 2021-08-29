Memphis Depay, Barcelona kariyerine çok hızlı başladı: 7 maçın 6'sında gole doğrudan katkı🎯



⚽️ Girona

⚽️ VfB Stuttgart

❌ Salzburg

⚽️ Juventus

🅰️ Real Sociedad

⚽️ Athletic Club

⚽️ Getafe pic.twitter.com/Xpup9ytLwi



— Sporx (@sporx) August 29, 2021

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Barcelona ile Getafe karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona, 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Sergi Roberto ve 30. dakikada Memphis Depay attı. Getafe'nin tek golü 19. dakikada Sandro Ramirez'den geldi.Getafe'de forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, ilk 11'de başlayıp 76 dakika sahada kaldı.Barcelona, bu galibiyetle birlikte puanını 7'ye yükseltti. Getafe ise 3 maç sonunda henüz puanla tanışamadı.Milli maç arasından sonra Barcelona, Sevilla deplasmanına gidecek. Getafe ise sahasında Elche'yi konuk edecek.