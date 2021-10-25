Barcelona'da Koeman kararı!

Barcelona'da eleştirilerin hedefi haline gelen teknik direktör Ronald Koeman için karar verildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona'da Koeman kararı!
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25 Ekim 2021 15:42
El Clasico'da Real Madrid'e 2-1'lik skorla boyun eğen Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman'ın da gönderileceği söylentileri gündemden düşmüyor.

İspanyol basınında yer alan haberlerde; Katalan devinin yöneticilerinin, Real Madrid maçındaki yenilgiyi sürpriz olarak görmedikleri, şimdilik Hollandalı hocayı göndermeyi düşünmedikleri kaydedildi.

KADERİ 3 MAÇA BAĞLI!

Öte yandan İspanyol medyasında, Barcelona'nın gelecek 3 maçtaki alacağı sonuçlara göre, Koeman'ın durumunun yeniden masaya yatırılacağı belirtildi.

Barcelona, söz konusu süreçte ligde, Rayo Vallecano ve Alaves, Şampiyonlar Ligi'nde ise Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.


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