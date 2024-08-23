Barcelona ayrılıklara rağmen lisans çıkaramıyor!

İlkay Gündoğan ile yollarını ayıran Barcelona, Vitor Roque ile de vedalaşmaya hazırlanıyor. Katalan ekibinin bu ayrılıklara rağmen Dani Olmo'ya lisans çıkarabilmesi için hala oyuncu satması gerekli.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Barcelona ayrılıklara rağmen lisans çıkaramıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ağustos 2024 13:55
Finansal kriterleri yerine getiremedikleri için yeni transfer Dani Olmo'nun lisansını çıkaramayan Barcelona'ya kötü haber geldi.

Yıldız orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan ile vedalaşan, golcü isim Vitor Roque'yi takımdan yollamaya hazırlanan Barcelona, bu ayrılıklara rağmen yeni lisans oluşturamayacak.

OYUNCU SATMASI GEREK

AS'ta yer alan habere göre; Katalan devinin yeni transferlerine lisans çıkarabilmesi için hala daha oyuncu satışı yapmasının gerekli olduğu belirtildi.

Takımdan ayrılacak oyuncularla takımda maaş tasarrufuna gidilmesi gerektiği ifade edilirken, İspanyol devinin de mali konudan rahatlamaya geçmeyi en kısa sürede hedeflediği dile getirildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery