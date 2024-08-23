Barcelona ayrılıklara rağmen lisans çıkaramıyor!

Finansal kriterleri yerine getiremedikleri için yeni transfer Dani Olmo'nun lisansını çıkaramayan Barcelona'ya kötü haber geldi.



Yıldız orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan ile vedalaşan, golcü isim Vitor Roque'yi takımdan yollamaya hazırlanan Barcelona, bu ayrılıklara rağmen yeni lisans oluşturamayacak.



OYUNCU SATMASI GEREK



AS'ta yer alan habere göre; Katalan devinin yeni transferlerine lisans çıkarabilmesi için hala daha oyuncu satışı yapmasının gerekli olduğu belirtildi.



Takımdan ayrılacak oyuncularla takımda maaş tasarrufuna gidilmesi gerektiği ifade edilirken, İspanyol devinin de mali konudan rahatlamaya geçmeyi en kısa sürede hedeflediği dile getirildi.





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