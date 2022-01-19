Barça, Christensen'de son aşamaya geldi!

Chelsea'nin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan savunma oyuncusu Andreas Christensen'in, Barcelona ile anlaşmak üzere olduğu öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barça, Christensen'de son aşamaya geldi!
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19 Ocak 2022 18:18
Barcelona'nın, Chelsea ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Andreas Christensen'in transferinde sona yaklaştığı iddia edildi.

İspanyol basınına göre, Barcelona'nın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Christensen ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Haberde oyuncunun da Barcelona'da oynamaya sıcak baktığı kaydedildi.

Ayrıca, daha önce Bayern Münih'in de oyuncuyu yakından takip ettiği ifade edildi.

25 yaşındaki Danimarkalı oyuncu, bu sezon Chelsea formasıyla çıktığı 21 maçta 2 gol ve 1 asist yaptı.

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