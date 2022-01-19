Barça, Christensen'de son aşamaya geldi!

Barcelona'nın, Chelsea ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Andreas Christensen'in transferinde sona yaklaştığı iddia edildi.



İspanyol basınına göre, Barcelona'nın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Christensen ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.



Haberde oyuncunun da Barcelona'da oynamaya sıcak baktığı kaydedildi.



Ayrıca, daha önce Bayern Münih'in de oyuncuyu yakından takip ettiği ifade edildi.



25 yaşındaki Danimarkalı oyuncu, bu sezon Chelsea formasıyla çıktığı 21 maçta 2 gol ve 1 asist yaptı.





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