Barbosa: "Draymond eskiden de konuşurdu, ama daha az"

Eski NBA oyuncusu Leandro Barbosa, Golden State Warriors'la geçirdiği dönemde Draymond Green hakkında bazı 'perde arkası' detaylar paylaştı.



Barbosa'ya göre, Green daha gençken bile halihazırda konuşkan bir adamdı.



Barbosa, Green'in ilk yıllarında nasıl olduğunu paylaştığı Runnin' Plays Podcast'in son bölümünde yer aldı. O zamanlar Green, henüz Warriors'ın lideri olarak görev almamış olsa da, açık sözlü kişiliği sayesinde, o ve Barbosa sahada bazı "sorunlarla" karşılaşmışlardı:



"Her zaman konuşurdu. Ama biraz daha az. Çünkü ben veterandım ve benden sonra Shaun (Livingston) ve Iggy (Andre Iguodala) vardı, bu yüzden konuşurdu, ama ne zaman susması gerektiğini bilirdi. Ama şimdi gerçekten çok konuşkan, her zamanki gibi konuşuyor. Bazen sahada aramızda birkaç sorun yaşadığımız olurdu. Ama birkaç dakika sonra, birbirimize sarılırdık. Biz bir aileyiz, bunlar hep olurdu."



"DİNLEMEYİP, OYUNUNUZA BAKMANIZ LAZIM"



Barbosa, Warriors'ın yıldızı Klay Thompson'dan da bahsetti. Brezilyalı eski oyuncu, o zaman da Thompson'un şut yeteneğini gayet iyi biliyordu ve bir veteran olarak, görevi ona bu güveni aşılamaktı. Ve yaptığı da tam olarak buydu:



"Draymond'ın nasıl biri olduğunu anlamanız gerek. Anladığınızda, aklına girmez ve oyununuza bakabilirsiniz. Bunu Klay ile birlikteyken birçok kez yapardı ve ben de Klay'e 'sen şut atmaya etmeye devam et, boşver onu, sen şutör adamsın, topu yakalayıp şut atmak için buradasın, o yüzden devam et' derdim. Size ne söylediği veya sizinle ne konuştuğu konusunda endişelenmeyip, sadece oyununuza bakmanız gerekiyor."



Barbosa, Warriors'ın 2015 NBA şampiyonluğunun ayrılmaz bir parçasıydı.