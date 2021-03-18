Bankalar Birliği anlaşması revize ediliyor

Kulüplerin talebi doğrultusunda 2 yılı anapara ödemesiz 5 senelik olan anlaşma, 9 yıl olarak revize edilecek. İmzalar cuma günü atılacak

Haber; Sabah
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Bankalar Birliği anlaşması revize ediliyor
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18 Mart 2021 11:36
Ekonomik sıkıntılarla yoğun mücadele veren kulüpler, Bankalar Birliği'yle 2 yılı anapara ödemesiz olarak 5 senelik borç yapılandırma anlaşması yapmıştı.

Uzun bir süredir bu anlaşmanın vadesinin uzatılması görüşülürken, Bankalar Birliği'yle 4 büyük kulüp, yeni şartlarda el sıkıştı. 

Fenerbahçe'nin daha önce imzalamadığı anlaşmada Bankalar Birliği, şartları revize ederek 2 yılı anapara ödemesiz 9 yıllık borç vadelendirmesini kabul etti. Anlaşmanın cuma günü imzalanacağı öğrenildi.


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