Bandırmaspor'da vaka sayısı 6'ya yükseldi

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da 2 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Haber; AA
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Bandırmaspor'da vaka sayısı 6'ya yükseldi
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18 Kasım 2020 19:55
TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da 2 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, bugün yapılan Kovid-19 testlerinde 2 futbolcuda pozitif bulguya rastlandı.

Takımda Kovid-19'a yakalanan kişi sayısının, 4 futbolcu ve 2 personel olmak üzere 6'ya yükseldiği kaydedildi.



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