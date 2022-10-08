Bandırmaspor: 'Maçı kazanacak oyunu oynadık'

Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor'la 1-1 berabere kalan Beyçimento Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, soyunma odasına giderken gördüğü kırmızı karttan dolayı basın toplantısında yer alamadı.



Gürsel'in yerine toplantıya katılan yardımcı antrenör Ali Onur Cerrah, soyunma odasına giderken anlam veremedikleri bir sebepten dolayı teknik direktörlerinin kırmızı kart gördüğünü söyledi.



İki takımın da centilmence bir müsabaka oynadığını vurgulayan Cerrah, "Maçın başlangıcından itibaren iki takım da aslında dengeli başladı. Gol attıktan sonra maalesef penaltıdan kalemizde golü gördük. Gol attıktan sonraki ilk 5 dakika tüm takımlar için tehlikeli oluyor. Maalesef bunu biz yaşıyoruz. İkinci yarıda oyunun üstünlüğünü ele geçirdik. Son 15 dakikasında etkili hücumlar gerçekleştirdik. Buraya maçı kazanmak için gelmiştik. Maçı kazanacak oyunu da oynadık ama olmadı." değerlendirmesinde bulundu.





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