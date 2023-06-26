Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası sona erdi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen 2023 Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası tamamlandı.



TVF'nin açıklamasına göre, Ören Plajı'nda yapılan organizasyonda erkekler final maçında iki Türk ekip karşı karşıya geldi.



Yusuf Özdemir-Batuhan Kuru ikilisi, finalde Hasan Hüseyin Mermer-Sefa Urlu ikilisini 2-0 yenerek şampiyon oldu.



Kadınlar final maçında ise Romanya'dan Adina Stanciu-Ioana Alexandra Ordean ikilisini 2-0 mağlup eden Moldova'dan Ana Nicolaev-Polina Voleanin ekibi adını zirveye yazdırdı.





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