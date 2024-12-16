Bahçeşehir Koleji, Dreamland Gran Canaria'ya karşı

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 12. haftasında İspanya'nın Dreamland Gran Canaria ekibini ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir Koleji, Dreamland Gran Canaria'ya karşı
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16 Aralık 2024 13:01
Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 12. haftasında İspanyol temsilcisi Dreamland Gran Canaria'yı salı günü evinde konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

Geride kalan 11 haftada 9 galibiyet ve 2 yenilgi alan Bahçeşehir Koleji, A Grubu'nun ilk sırasında yer alıyor. Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayılarına sahip İspanyol ekibi ise averajla ikinci basamakta bulunuyor.

Bahçeşehir Koleji geçen hafta Beşiktaş Fibabanka'ya deplasmanda 89-82 yenilirken Dreamland Gran Canaria ise Buducnost Voli Podgorica'yı 82-71 mağlup etti.

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