Bahçeşehir Koleji Avrupa'da iyi başladı

FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu ilk maçında Mornar Bar ile Bahçeşehir Koleji karşılaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir Koleji Avrupa'da iyi başladı
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12 Ekim 2021 22:28
Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu ilk maçında Karadağ ekibi Mornar Bar'ı 75-68 mağlup etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk çeyreği 23-11 önde tamamlayan Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 37-24 önde gitmeyi başardı.

Final periyoduna da 52-45 üstün giren ev sahibi ekip, karşılaşmadan 75-68 galip ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji, gruptaki ikinci maçında 20 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Yunanistan'ın Iraklis takımıyla karşı karşıya gelecek.


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